El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% y aumentando gradualmente hasta un 55% durante la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, proporcionará una sensación térmica confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 15 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 24 km/h a medida que se acerque la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a mitigar el calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 38 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Lora del Río pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, alcanzando su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo de 32 grados .

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. Para la noche, se anticipa que la temperatura baje a 22 grados , creando un ambiente fresco y agradable. La puesta de sol se producirá a las 20:20, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.