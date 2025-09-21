El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Linares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea que podría hacer que la luz solar se sienta atenuada. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, especialmente en las horas centrales, donde la nubosidad será más intensa.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 30 grados . En la mañana, se prevé un inicio cálido con temperaturas alrededor de 27 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados hacia el mediodía. Por la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo, llegando a los 30 grados, lo que podría generar una sensación de calor considerable, especialmente en áreas expuestas al sol. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que variarán entre el 15% y el 66% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad del 43%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 66% en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y bochornoso.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las nubes y una sensación refrescante en el ambiente. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas podrían ser más intensas en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 25% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 5% en la tarde y a un 0% por la noche. Esto sugiere que, aunque el día estará mayormente nublado, las lluvias no son un factor a considerar en la planificación de actividades al aire libre.

En resumen, Linares experimentará un día cálido y nublado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio ante el calor. Se recomienda a los habitantes disfrutar de la jornada, manteniéndose hidratados y protegidos del sol en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.