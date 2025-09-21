El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente estable en Lepe, con condiciones agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

A lo largo de la jornada, la temperatura irá descendiendo gradualmente, con valores que se mantendrán en torno a los 27°C por la tarde y bajarán a 24°C al caer la noche. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a un 18% hacia el final del día, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 18 y 37 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, aunque refrescante, no será suficiente para alterar la calidez del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El sol saldrá a las 08:15 y se pondrá a las 20:27, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para disfrutar de actividades familiares o deportivas.

En resumen, Lepe disfrutará de un día soleado y cálido, con cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvias. Las condiciones meteorológicas son ideales para aprovechar al máximo el día, ya sea en la playa, en el campo o en cualquier actividad al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.