El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 31 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con una temperatura de 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 30 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 31 grados en la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 22% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque las temperaturas serán elevadas, la sensación térmica podría ser más llevadera en comparación con días anteriores, gracias a la baja humedad en las horas centrales.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste a velocidades que variarán entre 12 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. La dirección del viento, predominantemente del oeste, contribuirá a mantener el ambiente fresco durante las horas más calurosas.

El cielo estará mayormente despejado durante todo el día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin expectativa de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes y reuniones al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 20:22, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán un toque de frescura. Es un día ideal para aprovechar el final del verano y disfrutar de las actividades que ofrece la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.