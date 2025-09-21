El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, y aunque se prevé un ligero cambio hacia un estado más nuboso en las horas de la tarde, no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 35% entre las 02:00 y las 08:00, y un 30% entre las 08:00 y las 14:00, pero las condiciones actuales sugieren que la lluvia no será un factor a considerar.

Las temperaturas en Jaén oscilarán entre los 21 y 27 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 27 grados, descendiendo gradualmente a 25 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 21 grados hacia la noche. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 39% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 56% en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 30 km/h en la tarde. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 42 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que hacia el final del día, especialmente después de las 18:00, el cielo comience a despejarse, permitiendo que el sol se asome antes del ocaso, que está previsto para las 20:13. Esto podría ofrecer un hermoso espectáculo visual al atardecer, con la posibilidad de que las nubes altas se iluminen con los tonos cálidos del sol poniente.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque la probabilidad de lluvia está presente, las condiciones sugieren que será un día sin precipitaciones significativas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas previas al ocaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.