El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con un ambiente cálido, con temperaturas alrededor de los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados hacia la tarde.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 57% y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles de hasta un 11% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa en las horas pico.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Dos Hermanas pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.
El amanecer se producirá a las 08:10, ofreciendo una hermosa vista del sol saliendo, mientras que el ocaso se espera para las 20:22, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de una puesta de sol tranquila. En resumen, el tiempo de hoy en Dos Hermanas será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de un día al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.
