El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que la mayor parte del día esté dominada por un cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 29 grados en la mañana y alcanzarán un máximo de 32 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% por la mañana y disminuyendo a un 12% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A lo largo del día, la brisa del sur-suroeste se hará presente, con velocidades que variarán entre 15 y 24 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, con un 20% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la mañana, aunque es poco probable que se materialicen. A partir de la mañana, la probabilidad de tormentas y precipitaciones se reduce a cero, lo que sugiere un día seco y soleado.

La temperatura comenzará en 29 grados a la medianoche y descenderá gradualmente a 27 grados a la 1 de la mañana, alcanzando los 26 grados a las 2 de la mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 31 grados a las 3 de la tarde y manteniéndose en torno a los 30 grados hasta las 7 de la tarde. La jornada culminará con un descenso gradual de las temperaturas, que se espera que caigan a 25 grados hacia las 10 de la noche.

El orto se producirá a las 08:07 y el ocaso a las 20:18, brindando a los habitantes de Écija un día largo y luminoso. En resumen, se anticipa un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.