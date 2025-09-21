El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Coria del Río se prepara para un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura inicial de 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% y aumentando hasta un 62% en las primeras horas del día.

Durante la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura, especialmente con la brisa que soplará desde el suroeste a una velocidad de 14 km/h. A medida que el día avance, se espera que el cielo se mantenga mayormente cubierto, con algunas horas de poco nuboso hacia la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con 32 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea más alta debido a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. Esto significa que los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la variación de la temperatura y la humedad, que podrían hacer que la sensación de calor sea más intensa.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el oeste y noroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 19 km/h en las horas más cálidas del día. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante la tarde, cuando la temperatura alcance su máximo.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y la temperatura descenderá a 25 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa también disminuirá, lo que contribuirá a una noche más fresca y agradable. La puesta de sol se producirá a las 20:22, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, ofrecerá momentos de sol y calor en su transcurso.

En resumen, Coria del Río experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre mientras se aprovechan los momentos de sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.