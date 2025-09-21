El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 27 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde, antes de caer a 25 grados por la noche.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 47% y aumentando hasta un 78% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 10% en las primeras horas de la mañana.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 21 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 40 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda precaución debido a la posibilidad de ráfagas fuertes.
A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, lo que permitirá que las temperaturas desciendan rápidamente. Se espera que la temperatura caiga a 19 grados hacia la noche, con un cielo mayormente despejado. La visibilidad será buena, y las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las variaciones de temperatura y la posible sensación de humedad.
En resumen, Córdoba experimentará un día cálido y nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. La ausencia de precipitaciones y el despeje del cielo hacia la noche permitirán disfrutar de un cierre de jornada agradable. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor y la humedad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.
