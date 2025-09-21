El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente más despejado. A partir de las 11:00 horas, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 25 y 31 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y 15:00 horas, y un máximo de 31 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 29 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 11% hacia las 18:00 horas. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede ser agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 34 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y 20:00 horas, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que el tiempo sea agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.