El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

Hoy, 21 de septiembre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:15. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 22 grados durante las horas siguientes.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% a la medianoche y aumentando hasta un 70% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la humedad disminuya, alcanzando un 49% hacia las 06:00 y manteniéndose en niveles bajos durante el resto del día. Esto contribuirá a una sensación de calor más agradable, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 37 km/h en las primeras horas. A medida que el día progrese, se prevé que la velocidad del viento alcance picos de hasta 42 km/h, especialmente entre las 06:00 y las 09:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando las temperaturas alcancen su máximo de 29 grados a las 17:00.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado y las temperaturas agradables, hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 27 grados hacia las 19:00. El ocaso se producirá a las 20:27, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. En resumen, Cartaya disfrutará de un día de clima favorable, ideal para aprovechar al máximo el inicio del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.