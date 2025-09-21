El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 21 de septiembre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:15. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 22 grados durante las horas siguientes.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% a la medianoche y aumentando hasta un 70% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la humedad disminuya, alcanzando un 49% hacia las 06:00 y manteniéndose en niveles bajos durante el resto del día. Esto contribuirá a una sensación de calor más agradable, especialmente en las horas centrales del día.
El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 37 km/h en las primeras horas. A medida que el día progrese, se prevé que la velocidad del viento alcance picos de hasta 42 km/h, especialmente entre las 06:00 y las 09:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando las temperaturas alcancen su máximo de 29 grados a las 17:00.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado y las temperaturas agradables, hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 27 grados hacia las 19:00. El ocaso se producirá a las 20:27, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. En resumen, Cartaya disfrutará de un día de clima favorable, ideal para aprovechar al máximo el inicio del otoño.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.
