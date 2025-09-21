El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con un ambiente cálido, con temperaturas alrededor de 21 grados a las 09:00, y se espera que suban rápidamente, alcanzando los 30 grados hacia las 15:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo a un 12% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la combinación de calor y baja humedad podría generar un ambiente seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento podría ser un alivio para los habitantes de Carmona, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 22:00. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:20. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje de Carmona en su esplendor.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta favorable para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo mayormente despejado y vientos moderados. Los habitantes pueden aprovechar el día para disfrutar de la naturaleza y de la belleza de su entorno, sin temor a la lluvia ni a condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.