El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente estable en Camas, con temperaturas agradables y un cielo que variará a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé que las nubes altas dominen el cielo, aunque también habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 26 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé un calor de hasta 32 grados. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 28 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 52% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% a las 06:00 horas. A lo largo del día, la humedad disminuirá, llegando a un 40% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 25 km/h a las 00:00 horas, y se mantendrán en torno a los 15-20 km/h durante gran parte del día. Esto podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.