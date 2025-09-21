El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, se espera en Cabra un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en las primeras horas. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente en las horas centrales del día, aunque se prevé que hacia la tarde se produzcan algunas mejoras temporales en la nubosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un leve descenso hacia la noche, donde se espera que los termómetros marquen alrededor de 25°C. La humedad relativa será variable, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo hasta un 18% por la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas pico.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las primeras horas de la mañana, entre las 02:00 y las 08:00, existe una probabilidad del 35% de tormentas, aunque se espera que estas no se materialicen en forma de lluvia significativa. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuye considerablemente, con un 10% entre las 08:00 y las 14:00, y un 0% entre las 20:00 y las 02:00.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan y se disfrute de un ambiente más agradable. La puesta de sol se producirá a las 20:16, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de calor y actividad al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.