El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

Hoy, 21 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos, alcanzando un 18% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades excesivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

La probabilidad de tormentas también es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, pero se espera que esta disminuya rápidamente. Por lo tanto, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión familiar o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 20:22, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para los residentes y visitantes de Las Cabezas de San Juan. En resumen, el tiempo de hoy promete ser mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.