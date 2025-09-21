El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente nuboso, con un cielo que alternará entre momentos de nubes altas y períodos de poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad disminuirá ligeramente, permitiendo que se aprecien algunos claros, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados . La mañana comenzará con un ambiente templado, alcanzando los 22 grados a media mañana. Sin embargo, se anticipa un aumento significativo en la temperatura durante la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 32 grados en su punto máximo. Este incremento en el calor podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 10% en las horas más cálidas del día. Esto podría contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas que afecten la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Bormujos podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día despejado en su mayor parte.

El orto se producirá a las 08:11, mientras que el ocaso está previsto para las 20:22, brindando a los bormujenses una larga jornada de luz solar. En resumen, se anticipa un día cálido y mayormente soleado, con algunas nubes que no impedirán disfrutar de un agradable clima.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.