El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas que se esperan a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 31 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 27 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 26 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que llegue a los 31 grados. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 41% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% en las horas de la mañana. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Sin embargo, hay un 25% de probabilidad de tormentas en las horas de la mañana, específicamente entre las 02:00 y las 08:00, aunque la posibilidad de que se materialicen es baja. A partir de las 08:00, la probabilidad de tormenta y precipitación disminuye considerablemente.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h a las 16:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

En resumen, Bailén experimentará un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio ante el calor. La ausencia de precipitaciones significativas permitirá disfrutar de las actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atento a posibles cambios en el tiempo durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.