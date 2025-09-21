El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al horizonte. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con intervalos de nubosidad que no impedirán la llegada de la luz solar, aunque la sensación de un día nublado persistirá.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente relativamente fresco, alcanzando los 21 grados a las 7:00 horas, y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 28 grados hacia las 17:00 horas. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día será cálido, las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde serán más agradables, ideales para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de las actividades diarias sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales. Es recomendable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja a lo largo del día, con un 25% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana y un 10% en la tarde. Sin embargo, no se prevén tormentas significativas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones por lluvias.

En resumen, Baeza disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, es recomendable estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.