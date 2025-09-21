El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, aunque se espera que no haya precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 30 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 21 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 30 grados en la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la humedad relativa que se situará entre el 29% y el 65%, generará un ambiente cálido, aunque algo húmedo, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se prevé que el viento alcance los 19 km/h, aumentando a 33 km/h en las horas más cálidas. Esta brisa puede ofrecer un alivio ante el calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las ráfagas que podrían alcanzar hasta 44 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que podría generar cierta inquietud entre los habitantes. Sin embargo, la probabilidad de que estas tormentas se materialicen en forma de lluvia es baja, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, las condiciones no serán propensas a precipitaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 22 grados hacia la tarde y 11 grados durante la noche. El cielo se despejará en las horas nocturnas, ofreciendo un respiro a los que prefieren un tiempo más fresco y despejado.

En resumen, Baena experimentará un día cálido y nuboso, con temperaturas agradables y un viento moderado que podría ofrecer un alivio ante el calor. Aunque hay una ligera posibilidad de tormentas, la probabilidad de lluvia es baja, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.