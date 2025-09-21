El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente en las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que garantiza un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre.

La temperatura durante el día oscilará entre los 17 y 29 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 17 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 29 grados. Esta variación térmica sugiere que, aunque las mañanas sean frescas, la tarde será cálida, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 15% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque la sensación de calor puede ser notable en la tarde, la baja humedad contribuirá a que el tiempo se sienta más soportable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 17 y 51 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Es recomendable tener precaución si se planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan lluvias en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente pasear por sus hermosas calles.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.