El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las nubes volverán a hacerse más presentes, especialmente en las horas centrales, donde se espera un cielo cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 26 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta los 19 grados en la tarde. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la temperatura hacia la tarde, alcanzando un máximo de 32 grados a las 16:00 horas. La sensación térmica podría ser más elevada debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 75% durante la mañana y disminuirá a un 15% por la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, hay un leve riesgo de tormentas en las primeras horas de la mañana, con un 20% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, la probabilidad de que se materialicen es baja, lo que sugiere que la mayoría de los habitantes podrán disfrutar de un día seco.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

La salida del sol está programada para las 08:03 y se pondrá a las 20:15, lo que permitirá disfrutar de un día largo y cálido. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo estelar para aquellos que deseen contemplar el firmamento. En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y un bajo riesgo de precipitación, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.