El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, que se producirá a las 08:12. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca muy nuboso, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 24 grados .

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas más cálidas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y bajando hasta un 12% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

El viento será un factor notable durante el día, soplando principalmente del noroeste. En las primeras horas, se registrarán velocidades de hasta 15 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría ser un alivio ante el calor, aunque también podría generar algunas molestias si se realizan actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será buena, y no se prevén condiciones adversas que puedan afectar el tráfico o las actividades cotidianas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a niveles más frescos, alcanzando alrededor de 22 grados . El ocaso se producirá a las 20:24, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, se desarrollará con temperaturas agradables y un viento notable. En resumen, Almonte disfrutará de un día mayormente seco y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.