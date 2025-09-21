El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A partir de las 08:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 27 grados a las 14:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 70% y el 52%, lo que podría generar una sensación de calor moderada durante las horas más cálidas del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en dirección norte durante la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más fuerte en las primeras horas de la tarde, con ráfagas de hasta 41 km/h a las 14:00.

No se prevén precipitaciones en Aljaraque, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 20:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:26. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 21:00 y bajando a 21 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es propicio para disfrutar de un día soleado y cálido, con un viento moderado que aportará frescura. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.