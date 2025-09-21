El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una transición a condiciones más cubiertas durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 33 grados. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 22 grados en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 20:22. La sensación térmica será cálida, especialmente durante las horas más calurosas del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor.

En cuanto a la humedad relativa, se registrarán niveles que variarán entre el 10% y el 68% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, que irá disminuyendo a medida que las temperaturas aumenten. Este descenso en la humedad podría contribuir a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, se recomienda tener precaución con las ráfagas, ya que podrían afectar a estructuras ligeras y provocar molestias.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de La Algaba podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado, aunque con un cielo mayormente cubierto.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se caracterizará por cielos cubiertos, temperaturas cálidas y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen las precauciones necesarias para disfrutar de este día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.