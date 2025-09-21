El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un predominio de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a nubes altas en las horas posteriores. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más cálidas de la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 22 grados, descendiendo gradualmente a 19 grados por la tarde. La máxima se alcanzará en torno a las 14:00 horas, con un pico de 26 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, aunque la presencia de nubes podría moderar la sensación térmica.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 54% por la mañana y alcanzando hasta un 77% en las horas más cálidas. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo de la jornada. Sin embargo, es importante mencionar que existe una probabilidad del 40% de tormentas en el periodo de 02:00 a 08:00, lo que podría generar algunas inquietudes en las primeras horas del día, aunque no se anticipan lluvias.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 43 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, Alcalá la Real experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y una alta humedad, pero sin precipitaciones significativas. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo variable, con la posibilidad de tormentas en las primeras horas del día, aunque la probabilidad de lluvia es baja.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.