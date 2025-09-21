El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y bajando a niveles más bajos, alrededor del 10% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en las horas pico. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. La dirección del viento, predominantemente del oeste, también puede contribuir a una ligera sensación de frescura en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos deportivos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:22, un momento perfecto para disfrutar de la tranquilidad de la tarde en Alcalá de Guadaíra.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para salir y disfrutar de la belleza de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.