El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo y sin lluvias.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, comenzando en 28 grados a la medianoche y bajando a 25 grados a las 2 de la tarde. La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 46% y alcanzando un 53% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento será un factor notable a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas más calurosas, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 35 grados a las 5 de la tarde. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del suroeste, lo que podría traer consigo un ligero alivio del calor.

Durante la tarde, el cielo se despejará aún más, con un predominio de condiciones poco nubosas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 27 grados a las 11 de la noche. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la noche sea un poco más cálida y húmeda.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, el 20 de septiembre de 2025, El Viso del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas cálidas y un viento moderado que proporcionará un alivio del calor. Las condiciones son perfectas para disfrutar de un día al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.