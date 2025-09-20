El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Utrera se prepara para un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un predominio de nubes altas, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, el cielo se despejará en gran parte, permitiendo que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados entre las 02:00 y las 03:00. A partir de las 04:00, la temperatura seguirá bajando hasta alcanzar los 24 grados, y se mantendrá en torno a los 23 grados hasta las 06:00. A medida que el día avanza, se espera un aumento gradual de las temperaturas, alcanzando los 34 grados entre las 14:00 y las 15:00, y un pico de 36 grados a las 17:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 34 grados a las 18:00 y bajando a 31 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 69% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, situándose en un 40% hacia las 20:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 5% en la franja horaria de 20:00 a 22:00. Esto sugiere que, aunque el cielo pueda estar parcialmente nublado en la tarde, las posibilidades de lluvia son mínimas.

En resumen, Utrera disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante las altas temperaturas de la tarde.

