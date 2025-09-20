El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 27 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable para comenzar el día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 60%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 33 grados . Este calor será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 7 y 12 km/h. Esta combinación de calor y viento puede resultar en un tiempo bastante agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá despejado, especialmente en las horas de la tarde. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la arquitectura de Úbeda sin interrupciones.

Durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores alrededor de los 19 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. Las condiciones seguirán siendo favorables para disfrutar de una velada al aire libre, con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para realizar paseos, visitas culturales o simplemente disfrutar de la belleza de la ciudad en un ambiente agradable y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.