El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé un ambiente cálido, comenzando con 28 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 22 grados hacia las 07:00. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00, donde se espera que el termómetro marque 35 grados.

El cielo estará predominantemente cubierto de nubes altas durante la mayor parte del día, con algunas horas de cielo poco nuboso y despejado. Desde la madrugada hasta las 08:00, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando una atmósfera suave y agradable. A partir de las 11:00, el cielo se despejará en gran medida, permitiendo que el sol brille intensamente, lo que contribuirá al aumento de la temperatura. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que las nubes altas regresen, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 49% a las 00:00 y alcanzando un mínimo del 29% a las 15:00. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 20:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Tomares pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta como un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.