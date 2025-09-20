El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El 20 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 28°C, descendiendo gradualmente a 22°C hacia el mediodía. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% y aumentando a un 63% a media mañana, lo que puede generar una sensación de calor más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso, especialmente entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor de 35°C, lo que indica un día caluroso. La humedad comenzará a descender, alcanzando un 29% en la tarde, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 16 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h hacia las 8 de la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

La puesta de sol se producirá a las 20:24, marcando el final de un día que, aunque caluroso, ofrecerá momentos agradables con cielos despejados y temperaturas más frescas al caer la tarde. En resumen, se prevé un día cálido y mayormente soleado, con algunas nubes que no afectarán la estabilidad del tiempo, permitiendo disfrutar de un ambiente agradable en esta localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.