El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, La Rinconada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 08:00, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 27 grados , alcanzando su punto máximo a las 15:00 con 35 grados, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 47% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% a las 08:00. Esta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 39% hacia las 20:00.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una leve posibilidad de tormentas aisladas en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 20:00 y las 02:00. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, no se puede descartar la aparición de algún chubasco.
El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 18:00, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas.
A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán algunas nubes. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:24, marcando el final de un día cálido y mayormente nublado.
En resumen, La Rinconada experimentará un día cálido con nubes altas y una leve posibilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda a los habitantes disfrutar del sol durante las horas centrales del día, pero estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.
