El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, se han registrado nubes altas que, aunque presentes, no afectan significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 34 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 22 grados a media mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando su pico en la tarde, donde se prevé que se registre una máxima de 34 grados. Por la noche, las temperaturas descenderán, situándose en torno a los 26 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 40% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a una velocidad de entre 16 y 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante tener precaución, ya que puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, se recomienda estar atento a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando el calor puede generar inestabilidad en la atmósfera.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas elevadas y un viento moderado, es un buen momento para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.