El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han oscilado entre los 24 y 21 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo hasta un 23% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que las nubes altas dominen el panorama durante la mañana, pero a medida que avance el día, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que será perfecto para disfrutar de un atardecer espectacular, ya que el ocaso está previsto para las 20:16.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos sociales.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h, predominando del sur y suroeste. Aunque no se anticipan ráfagas fuertes, el viento puede proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre. Con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo lo que promete ser un hermoso día de septiembre. Se aconseja a todos que tomen precauciones ante el calor y disfruten de las agradables condiciones meteorológicas que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.