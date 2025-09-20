El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé un pico de 32 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 31% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la buena noticia es que no se anticipan precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Pozoblanco disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 9 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará ligeramente de dirección hacia el suroeste, pero mantendrá su intensidad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región. El orto se producirá a las 08:05, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se dará a las 20:19, ofreciendo una puesta de sol igualmente espectacular.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que se mantengan en torno a los 16 grados. Las nubes altas persistirán, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. En resumen, el día se presenta como una jornada cálida y mayormente nublada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento que aportará frescura y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.