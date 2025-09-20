El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a primera hora de la mañana, descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 36 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 41% y aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta el 89% en las primeras horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 5% en la tarde, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad se mantendrá moderada, lo que podría contribuir a una ligera sensación de frescura en las horas de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro, a pesar de la presencia de nubes. La salida del sol se producirá a las 08:07 y se ocultará a las 20:21, brindando un día largo y cálido para los habitantes de Palma del Río.

Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando las temperaturas alcanzarán su máximo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor. En resumen, se anticipa un día cálido y mayormente nublado, con un ambiente húmedo pero sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de la belleza de Palma del Río en esta jornada de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.