El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 35 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo a un 29% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad variable, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría generar algunas rachas fuertes, especialmente en áreas abiertas. Por la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 6 km/h, aumentando a medida que el día avanza.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad, aunque se espera que esto no afecte de manera considerable la jornada.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado. Los amaneceres y atardeceres serán especialmente hermosos, con el orto a las 08:09 y el ocaso a las 20:23, ofreciendo un espectáculo natural que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para el manejo del calor y la hidratación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.