El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura comenzará en torno a los 28 grados y descenderá gradualmente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 41% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 32 grados, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean un poco incómodas sin la debida hidratación y protección solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 53 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría generar condiciones de inestabilidad en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de posibilidades de lluvia, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una leve posibilidad de tormenta, con un 5% de probabilidad, aunque esto no debería ser motivo de preocupación para los planes al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más agradables, alrededor de 29 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:20, ofreciendo un espectáculo visual que, junto con la brisa suave, puede ser el cierre perfecto para un día caluroso.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será cálido y mayormente nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.