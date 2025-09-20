El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque se alternarán momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 35 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 27 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 24 grados hacia las 03:00. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 33 grados a las 14:00 y un pico de 35 grados a las 17:00. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 30 grados hacia las 21:00.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 36% a las 00:00 y alcanzando un máximo del 51% a las 08:00. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 19:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día estable y agradable.

El orto se producirá a las 08:07 y el ocaso a las 20:21, brindando una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, se espera un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura en las horas más cálidas. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.