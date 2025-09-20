El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 34 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a un 29% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de la jornada con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se recomienda precaución, ya que estas ráfagas podrían ser más notorias en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 20:00 y 21:00 horas, aunque es poco probable que esto afecte significativamente la jornada.

La salida del sol se producirá a las 08:04, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso está previsto para las 20:18, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable que hará que la experiencia sea aún más placentera. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protección solar, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.