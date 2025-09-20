El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 33 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé que las nubes se mantengan, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 33 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados hacia las 18:00 horas. La noche será más fresca, con temperaturas que rondarán los 24 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% por la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento también contribuirá a dispersar las nubes, aunque se mantendrán algunas durante el día.

A lo largo de la jornada, el cielo pasará de estar mayormente nublado a poco nuboso en las horas centrales, lo que permitirá que el sol brille con más intensidad. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se espera un regreso a un cielo más nuboso, especialmente en las últimas horas del día.

En resumen, Moguer disfrutará de un día cálido y mayormente seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.