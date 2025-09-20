El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 33 grados a lo largo del día. Las horas más cálidas se registrarán entre las 15:00 y las 17:00, cuando se alcanzarán los 33 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados, descendiendo ligeramente a medida que se acerque la tarde. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 38% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se anticipan precipitaciones en el día de hoy, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de tormentas es del 5%.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas elevadas y un cielo despejado, es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y participar en eventos comunitarios. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado para disfrutar plenamente de este hermoso día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.