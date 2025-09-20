El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 28 grados , descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. A las 14:00 horas, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 35 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y alcanzando un 29% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva. Sin embargo, es recomendable que los marcheneros se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y hojas en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 20:00 horas. Las condiciones seguirán siendo agradables, con un cielo mayormente despejado y una brisa suave que hará que la velada sea ideal para actividades al aire libre.

En resumen, Marchena disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.