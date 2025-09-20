El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que proporcionará una luz suave y difusa. A medida que avance el día, se espera que estas nubes continúen dominando el panorama, aunque se alternarán con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 35 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 35 grados. Este calor será más pronunciado en las horas cercanas a la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La sensación térmica podría ser más elevada debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 49% por la mañana y descenderá a un 27% en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la humedad, se espera que fluctúe a lo largo del día, comenzando en un 49% por la mañana y bajando a un 27% en la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor diurno.

Respecto al viento, se anticipa que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy será mayormente soleado con nubes altas, temperaturas elevadas y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.