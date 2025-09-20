El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, lo que ha proporcionado un ambiente fresco y suave. A medida que avanza la jornada, se espera que estas nubes se mantengan, aunque se alternarán con períodos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 35 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 24 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 35 grados. Este calor será más pronunciado en las horas de mayor insolación, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como el uso de protector solar y la hidratación adecuada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% por la mañana y aumentando hasta un 74% en las horas de la tarde. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente durante las horas más calurosas. Por lo tanto, es aconsejable evitar actividades al aire libre en las horas pico de calor, que se prevén entre las 14:00 y las 17:00.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y hojas en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado, con solo algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día.

El orto se producirá a las 08:08 y el ocaso a las 20:22, brindando un día largo y luminoso para disfrutar. En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día cálido y mayormente soleado, con algunas nubes altas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando en cuenta las recomendaciones para el manejo del calor y la hidratación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.