El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Lucena se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, las nubes altas dominarán el panorama, pero a medida que avance la jornada, el cielo se despejará, ofreciendo un tiempo agradable y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 24°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 32°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 31°C a 32°C. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24°C hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a un 30% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave y constante contribuirá a un ambiente agradable, ideal para paseos y actividades recreativas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los lucentinos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

En resumen, el día de hoy en Lucena se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un buen momento para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día soleado en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.