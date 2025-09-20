El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se observarán algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto ligeramente grisáceo, pero sin afectar la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales, donde las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta los 22 grados a las 06:00. Sin embargo, a medida que el día avance, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Por la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 36 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 42% y aumentando hasta un 81% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas suban, estabilizándose en torno al 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno podría ser moderada.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en Lora del Río, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.