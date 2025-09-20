El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 34 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 34 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo hasta un 21% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Linares tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a nublarse, pero se mantendrá despejado en gran parte del tiempo. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:14, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.