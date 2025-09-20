El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente estable en Lepe, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 32 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con nubes altas, que se mantendrán hasta el mediodía, proporcionando un ambiente fresco y cómodo. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, alcanzando los 32 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

La humedad relativa será notablemente alta durante las primeras horas del día, alcanzando hasta un 91% a las 07:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 36% por la tarde. Esto permitirá que el tiempo se sienta más seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias en ningún momento del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que los habitantes de Lepe pueden disfrutar de un día completamente seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h durante la mañana y aumentando a 17 km/h por la tarde. Esta brisa ligera será refrescante y contribuirá a que las temperaturas no se sientan excesivamente calurosas, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 20:28 horas, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol que promete ser espectacular.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, baja probabilidad de lluvia y una brisa agradable que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.