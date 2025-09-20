El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz solar se sienta menos intensa. A partir de las 08:00, se prevé que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque a medida que avance la jornada, se alternarán momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente a partir del mediodía, cuando el sol esté en su punto más alto. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más elevada debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 60% durante la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% hasta la tarde. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia el final de la jornada, con un 5% de posibilidad entre las 20:00 y las 22:00. Esto sugiere que, aunque es poco probable que se produzcan lluvias, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún chubasco aislado.

El viento soplará mayormente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

La salida del sol se producirá a las 08:10 y se espera que se ponga a las 20:24, lo que permitirá disfrutar de un día largo, aunque nublado. Los habitantes de Lebrija deben estar preparados para un día caluroso y húmedo, con la posibilidad de que el tiempo cambie ligeramente hacia la noche. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas, así como estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas hacia el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.